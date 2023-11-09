Омск, 9 ноября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. На полях Форума межрегионального сотрудничества в городе Костанае в Казахстане губернатор Омской области Виталий Хоценко и аким Павлодарской области Асаин Байханов подписали актуализированную программу сотрудничества до 2025 года.

Пресс-служба правительства Омской области Губернатор Омской области Виталий Хоценко и аким Павлодарской области Асаин Байханов подписали программу сотрудничества

В документе прописаны мероприятия по наращиванию взаимного товарооборота в промышленности, агропромышленного комплекса, развития культурных связей, в частности, проведения совместных фестивалей, а также обмена опытом в сферах образования, науки и здравоохранения.

«Делегация Омской области работает на Форуме регионов России и Казахстана в Костанае. Президенты наших стран сегодня дали старт форуму. Омская область со своей стороны подписала соглашение с соседним приграничным регионом Казахстана — Павлодарской областью», — прокомментировал Виталий Хоценко. Он добавил, что речь идет о плане мероприятий по реализации ранее подписанной программы сотрудничества. «Определили направления дальнейшего взаимодействия. У нас много хороших перспектив и в экономике, и в гуманитарной сфере», — добавил губернатор.

Пресс-служба правительства Омской области Губернатор Омской области Виталий Хоценко и аким Павлодарской области Асаин Байханов подписали программу сотрудничества

Территориальная близость Павлодарской области и Омской области стимулирует двустороннее сотрудничество. Два приграничных региона взаимодействуют практически на всех направлениях, что обусловлено устоявшимися производственно-экономическими связями. Межрегиональное сотрудничество осуществляется на основе соглашения между правительством Омской области и акиматом Павлодарской области с 2015 года.

Так, в сфере сельского хозяйства организованы взаимные поставки зерна, злаков, овощей, кондитерских и макаронных изделий, молочной продукции. Учёные Омской и Павлодарской областей сотрудничают в сферах семеноводства и ускоренного размножения новых высокопродуктивных сортов зерновых и зернобобовых культур селекции. Кроме того, проводятся совместные исследования по сортоиспытанию семян. В настоящее время высокоадаптивные сорта зерновых культур омской селекции возделываются в Казахстане.

В торгово-экономическом сотрудничестве Омской и Павлодарской областей ведущую позицию занимают взаимные поставки продукции химической промышленности. Павлодарские предприятия поставляют на омский рынок алюминий, полипропиленовые мешки, уголь, глинозем и другую нефтехимическую продукцию. Также развивается сотрудничество в сфере промышленного производства в части поставок омской продукции сельскохозяйственного машиностроения, омских паровых котлов, котлов центрального отопления, контрольно-измерительных приборов, звукового электрооборудования.

Образовательные учреждения также осуществляют активное взаимодействие. Омская область имеет развитые культурные связи с Павлодарской областью.