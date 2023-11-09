Москва, 9 ноября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Выборы на Украине являются внутренним делом этого государства, главное, чтобы Киев понял абсурдность идеи победы над Россией. Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу Life.

Стрингер/РИА Новости

Он отметил, что Кремль следит за темой, связанной с президентскими выборами на Украине.

«Они же не приняли решение. Они взвешивают за и против. Это их внутреннее дело, нас это не касается. Нам очень важно, чтобы киевский режим как можно скорее понял, что абсурдно говорить об ожиданиях победы над Россией на поле боя», — заявил официальный представитель Кремля, добавив, что чем раньше в Киеве поймут, что так говорить глупо, как минимум, тем раньше появится надежда.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков заявил, что Россию невозможно победить на поле боя.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря об исторических событиях, связанных с нашествиями на русские земли, напомнил, что князь Александр Невский кланялся ордынским ханам для более эффективного противостояния нашествиям Запада. Путин пояснил, что ордынцы хотя и вели себя нагло и жестоко, но не стремились повлиять на российскую культуру, а западники пытались разрушить русские традиции.

Он также заявил, что Запад раньше хотел победить Россию на поле боя, но теперь изменил риторику. Российский лидер уточнил, что такое изменение риторики Запада не значит, что России нужно вести себя агрессивно, ей нужно быть во всех смыслах этого слова суверенным и независимым государством.