Москва, 9 ноября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Российские войска пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в ДНР. Об этом 9 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населённых пунктов Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 128-й бригады территориальной обороны», — сказал Конашенков.

Он добавил, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й, 72-й и 79-й бригад ВСУ около населённых пунктов Антоновка, Новомихайловка, Новоукраинка и Угледар в ДНР.

Противника за сутки потерял до 130 военных, три бронемашины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 и гаубица «МСТА-Б».

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