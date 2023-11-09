Астана, 9 ноября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Россия готова идти навстречу Казахстану по вопросам потребности страны в энергоносителях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время официального визита в Астану.

«Мы готовы идти навстречу друзьям из Казахстана, чтобы потребности республики в энергоносителях были удовлетворены», — заявил Путин.

Глава России также добавил, что страны успешно взаимодействуют по вопросам применения мирного атома.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский лидер пригласил главу Казахстанана саммит ЕАЭС и неформальный саммит СНГ, которые пройдут в декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин прилетел в Казахстан по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Также лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам.