Краснодар, 9 ноября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Более ста обучающих программ действует в центре выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи «Призма» в Краснодаре. О работе учреждения рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

«Центр выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей разработал более 100 программ по различным направлениям, — отметил он. — Они предусматривают дополнительное изучение науки, искусства и спорта, углубленное погружение в предметы, профориентационные занятия и подготовку к олимпиадам».

Губернатор назвал важным, что в центре обучаются дети из всех районов Краснодарского края, для них действуют дистанционные курсы. «Сильный педагогический состав, современный подход и технологии помогают раскрыть потенциал тысячам школьников со всего края», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

«Для нас в приоритете поддержка талантливой молодежи, которой завтра предстоит развивать край и страну, — заявил глава Кубани. — В регионе работают десять детских технопарков и филиалов «Кванториум», где школьники бесплатно осваивают аэро — и биотехнологию, робототехнику, альтернативную энергетику, IT».

Как сообщили в пресс-центре администрации Краснодарского края, в центре «Призма» на регулярной основе обучаются порядка двух с половиной тысяч школьников с 5-го по 11-й класс. IT-технологии, агро — и медико-биологическое или инженерное направления ребята изучают в рамках 60 дополнительных программ. Дистанционно сейчас занимаются почти полторы тысячи учащихся из всех муниципальных образований. Преподают на курсах представители ведущих вузов края — КубГУ, КубГТУ, КГИФКиС, АГПУ. Практические занятия проходят в оборудованных лабораториях — агробио-, химической, физико-технической и IT.

Центр выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи «Призма» создан по инициативе губернатора Краснодарского края. Его открыли в сентябре 2023 года на базе Центра развития одаренности.