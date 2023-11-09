Астана, 9 ноября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммит ЕАЭС и неформальный саммит СНГ, которые пройдут в декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Глава российского государства отметил, что он и Токаев вновь увидятся уже в конце ноября на саммите ОДКБ в Минске.

«Передал также президенту Казахстана приглашение приехать в Санкт-Петербург в декабре на заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также поучаствовать в ставшей традиционной неформальной встрече лидеров ЕАЭС и СНГ», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, Путин прилетел в Казахстан по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Также лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам.

Токаев ранее заявил, что провёл с президентом России переговоры по всем вопросам сотрудничества и было достигнуто полное взаимопонимание по вопросам предстоящей совместной работы. Он назвал визит российского лидера в Казахстан успешным.

Лидеры России и Казахстана подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане и план действий по сотрудничеству между двумя странами на 2024-26 годы.