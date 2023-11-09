Москва, 9 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские войска отразили три атаки ВСУ под Кременной на краснолиманском направлении, противник потерял до 160 военнослужащих. Об этом 9 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Суточные потери противника составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Конашенков.

Он добавил, что противник также потерял три танка, четыре бронемашины, четыре автомобиля и две американские артиллерийские системы М777.

Представитель Минобороны отметил, что подразделения группировки войск «Центр» отразили три атаки штурмовых групп 1-й бригады специального назначения ВСУ около населённого пункта Кременная в ЛНР.

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