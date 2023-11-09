Москва, 9 ноября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 130 военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом сообщил 8 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка, Новомихайловка, Новоукраинка и Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также Конашенков отметил, что украинская армия потеряла 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Кроме того, в сообщении сказано, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, гаубица «Мста-Б», а также РСЗО «Град».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Министерство обороны сообщало о том, что ВСУ потеряли на южнодонецком направлении за сутки до 145 военнослужащих.

По данным Минобороны, потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей.

Кроме того, добавил Конашенков, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка польского производства «Krab», гаубица FH-70 производства Великобритании, а также гаубица Д-20.

В районе населённого пункта Богатырь в ДНР уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны, добавил представитель российского военного ведомства.