Москва, 9 ноября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Корпус реактора для третьего энергоблока доставлен на площадку строительства АЭС «Аккую» в Турции. Об этом сообщает 9 ноября пресс-служба госкорпорации «Росатом».

Илья Питалев/РИА Новости

Корпус реактора, который представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с эллиптическим днищем, преодолел по морю более 1700 морских миль или 3150 км. Это важнейшее оборудование блока № 3, отметили в госкорпорации.

На площадку строительства АЭС «Аккую», преодолев более 1700 морских миль (3150 км) морского пути, доставлен корпус реактора — важнейшее оборудование блока № 3.

Внутри корпуса на этапе эксплуатации АЭС будет находиться активная зона с ядерным топливом, устройствами систем управления и защиты реактора, конструкционными элементами для контролируемой ядерной реакции и передачи тепловой энергии теплоносителю.

Изготовили корпус на заводе «Атоммаш», входящем в машиностроительный дивизион «Росатома». Оборудование в транспортировочной упаковке весит 347,5 тонны, его длина составляет 11,45 м, ширина — 5,7 м.

«После завершения обязательных процедур входного контроля корпус реактора будет передан для монтажа. При его производстве проводится около 300 различных проверок и контрольных операций», — отметил первый заместитель генерального директора АО «Аккую Нуклеар», директор строящейся АЭС Сергей Буцких.

Он добавил, что оборудование работает в особых условиях. Оно должно обеспечивать герметичность реактора при эксплуатации, безопасный перегруз топлива и работу реакторной установки в течение более чем 60 лет.

Корпус реактора для третьего энергоблока — пятый по счёту, который отгрузили с производственной площадки «Росатома» в этом году. Такой объём отгрузок — абсолютный рекорд для атомного машиностроения. Сегодня «Росатом» — крупнейший в мире экспортёр атомных технологий. Серийное строительство атомных объектов идёт в семи зарубежных странах, отметили в госкорпорации.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре на четвёртом энергоблоке АЭС «Аккую», которую строит в Турции «Росатом», успешно установили одну из ключевых систем безопасности — «ловушку расплава». Это важный этап строительных работ на энергоблоке, после которого становится возможным дальнейшее сооружение шахты реактора.

АЭС «Аккую» строится около города Гюльнара в провинции Мерсин по российскому проекту и с участием российских подрядчиков. В апреле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС. Ожидается, что первый энергоблок АЭС запустят в 2024 году.