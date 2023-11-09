Москва, 9 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Следователи предъявили мужчине, который напугал супругу военного корреспондента Александра Коца, обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что фигурант за вознаграждение собирал сведения о журналисте Александре Коце. С 4 ноября по 7 ноября 2023 года он скрытно наблюдал за местом жительства членов семьи журналиста, находясь в доме по адресу его проживания.

Уточняется, что кроме этого, обвиняемый обманом пытался получить от супруги журналиста сведения о его профессиональной деятельности. Собранную информацию фигурант передал соучастнику, отправив в Telegram.

28-летнему мужчине было предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни, говорится в сообщении. По месту жительства фигуранта был проведён обыск, в ходе допроса обвиняемый признал вину.

Новость дополняется