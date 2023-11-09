Москва, 9 ноября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки до 330 военнослужащих убитыми и ранеными на донецком направлении. Об этом 9 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей», — сказал Конашенков.

Он добавил, что подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 30-й и 67-й бригад ВСУ около населенных пунктов Бондарное, Николаевка и Клещеевка (ДНР).

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две американские артиллерийские системы М777, две польские САУ Krab, гаубицы «МСТА-Б» и «МСТА-С» и орудие Д-30.

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