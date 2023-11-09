Астана, 9 ноября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Россия готова создать дополнительные мощности в Казахстане для сборки автомобилей Lada. Об этом заявил 9 ноября президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

Petrov Sergey/Global Look Press

Российский лидер отметил, что две страны реализуют целый ряд крупных совместных проектов промышленной кооперации. Осуществляется производство винил-хлорида и другой химической продукции, минеральных удобрений, идёт работа по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей Lada.

«Мы готовы к углублению этой кооперации, к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана, передаче определённых технологий и компетенций», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, президент России прибыл в Казахстан с официальным визитом по приглашению своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева. Лидеры подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане и план действий по сотрудничеству между двумя странами на 2024–2026 годы.