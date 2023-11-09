Москва, 9 ноября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. В Москве ожидается крупный циклон с сильными дождями. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на слова руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Заметные дожди начнутся в воскресенье. В этот день к Москве подойдёт глубокий циклон. В понедельник они продолжатся, осадков выпадет много», — приводит слова синоптика агентство.

По словам Вильфанда, до конца этой недели в столице осадков ожидать не стоит, а температура будет держаться на уровне 5–7 градусов по Цельсию. Специалист также добавил, что «о снеге можно забыть на ближайшие пять-семь дней напрочь».

Как передавало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что предстоящей зимой погода в России будет неустойчивой — температура будет колебаться вплоть до экстремальных значений.

Вильфанд также сообщил, что текущий год станет самым тёплым за весь период средней глобальной температуры. Говоря о сентябре 2023 года, представитель Гидромета сообщил, что тот стал самым жарким за весь период метеонаблюдений. Это связано с нарастанием содержания парниковых газов в атмосфере и повышением температуры воды Тихого океана.