Москва, 27 ноября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Российские производители ожидают роста экспортной выручки в размере 10–30% и более в ближайшие три года. Об этом говорится в исследовании Российского экспортного центра (РЭЦ), которое было опубликовано на форуме «Сделано в России» — одном из мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

pixabay Товары на экспорт

По мнению производителей, увеличению экспорта поспособствует освоение новых регионов — так считают 54% опрошенных. Речь в том числе идёт о выходе на новые рынки, поиске и заключении партнёрств, а также развитии компетенций в экспортной деятельности. Также бизнес рассчитывает на расширение продуктовой линейки (28%), её адаптацию и повышение конкурентоспособности продукции. Увеличению экспорта будет способствовать наращивание объемов производства продукции (20%), в особенности в АПК, химической и металлургической промышленности, сказано в исследовании.

Несмотря на различные ограничения, бизнесу удалось сохранить или нарастить выручку с 2022 года. Этого удалось достичь благодаря переориентации экспорта на дружественные страны (52%) и увеличению продаж на внутреннем рынке (47%).

Тренд на углубление сотрудничества с дружественными странами отмечают и в российском правительстве. В январе–августе 2023 года товарооборот с ними, по данным Минэкономразвития, увеличился на 22%. К примеру, уже в 2022 году торговля с Китаем достигла рекордного уровня, а в период с января по сентябрь 2023 года она увеличилась ещё на 27% — до 16 трлн рублей. Ощутимо растёт и экспорт российской продукции в Казахстан.

«Взаимный товарооборот с Казахстаном увеличился на 10%, составляет 28,2 млрд рублей», — подчеркнул президент России Владимир Путин на официальной встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Государство помогает бизнесу, упрощая переориентацию поставок, внедряя адресные решения по субсидированию и администрированию условий ведения торговых операций. В целом российский экспорт несырьевой неэнергетической продукции, поддержанной РЭЦ, за 9 месяцев превысил 990 млрд рублей — это на 85% больше показателей прошлого года.

Эффективным инструментом реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в сфере продвижения товаров и установления партнерских отношений стало проведение конгрессно-выставочных мероприятий.

К примеру, участники национальной экспозиции Made in Russia на Китайской международной выставке импортных товаров за три дня провели более 470 переговоров. Свою продукцию при государственной поддержке на мероприятии представляют 64 российские компании.

Первые договоренности о сотрудничестве на выставке уже заключены. Так, Калининградский янтарный комбинат представил на стенде Made in Russia свою продукцию и франшизу по открытию торговых точек для продажи изделий. Первый такой магазин может открыться в Гонконге.

pixabay Янтарь

Высокий интерес к российской продукции проявили и на международной выставке MiningMetals Uzbekistan в Ташкенте. К примеру, калужская компания «Эрга», специализирующаяся на производстве магнитных систем и промышленного оборудования, за три дня получила два предложения о возможной дистрибуции своего продукта в Узбекистане.

«Мы считаем эту выставку ключевой для поиска и налаживания контактов в нашем сегменте на территории Узбекистана», — подчеркнул руководитель департамента по развитию международных продаж компании «Эрга» Алексей Чернов.

Воронежские предприятия по итогам Пятой юбилейной международной промышленной выставки EXPO-RUSSIA VIETNAM 2023 планируют увеличить объем торговли с Вьетнамом. Экспозиция стартует с 6 по 8 декабря 2023 года в Ханое — там будут представлены энергетическая, нефтегазовая, пищевая и химическая промышленность, машиностроение, металлургия, строительство, транспорт, сельское хозяйство и другие отрасли.

«Вьетнам представляет для наших предприятий значительный интерес. Юго-Восточная Азия самое приоритетное направление для расширения объемов агроэкспорта. Мясная продукция, в первую очередь продукция свиноводства — в ближайшее время будет вектором увеличения объемов взаимной торговли», — подчеркнул директор Воронежского центра информационного обеспечения АПК Иван Подгорнов.

По результатам аналитического доклада «Поддержка экспорта: национальный проект в новых условиях», подготовленного АНО «Национальные приоритеты» совместно с РСПП и НИУ ВШЭ, российский бизнес смог достаточно быстро переориентировать потоки товаров и услуг, найти новых партнеров, запустить новые производства и начать постепенно восстанавливать свои позиции на мировом рынке. Это случилось во многом благодаря тому, что значительно улучшилось взаимодействие государства и бизнеса. Сегодня они работают как одна команда с общими целями.

«Поддержка экспорта изначально стоит на синергии бизнеса и государства, потому что развитие экспортеров дает новые возможности и новые источники доходов для обеих сторон. Тут не может быть никакого разделения, потому что это два абсолютно связанных между собой компонента», — отметил управляющий директор продуктового офиса Российского экспортного центра Марк Мурашко.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка.

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, помощь при транспортировке своего товара на внешние рынки.