Москва, 9 ноября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. В Москве на 99-м году жизни скончалась Алла Вейкина — супруга Николая Иванова, на протяжении почти двух десятков лет проработавшего первым заместителем гендиректора киностудии «Мосфильм», а затем несколько лет занимавшегося материально-техническим снабжением Госкино СССР.

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Алла большую часть своей жизни была лучшей подругой народной артистки СССР Ирины Скобцевой — супруги знаменитого режиссера Сергея Бондарчука, в браке с которым появились на свет актриса Алена Бондарчук и также актер и режиссер Федор Бондарчук.

Как сообщил источник ИА Регнум, Алла Вейкина скончалась 30 октября в своей квартире на улице Нежинской. Её обнаружила сиделка, которая ухаживала за женщиной.

«В квартире на улице Нежинской была констатирована смерть 98-летней женщины. Предварительная причина — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Алла Яновна Вейкина родилась 12 июля 1925 года. Сама она не снялась ни в одной кинокартине, но её бесспорно можно назвать одной из самых известных светских львиц советского кинематографа. Муж Вейкиной Николай Иванов был влиятельным кинодеятелем, Заслуженным работником культуры РСФСР и членом союза кинематографистов России. Долгие годы Николай был второй фигурой на самой известной советской киностудии «Мосфильм». С 1967 по 1984 годы он занимал должность первого заместителя гендиректора студии. Позже Иванов стал первым заместителем начальника Главного управления материально-технического снабжения Госкино СССР. Николай Александрович был директором таких кинокартин, как «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Герои Шипки» Сергея Васильева. За годы своей работы Николай Александрович сдружился со многими артистами и режиссёрами, как и его супруга.

Алла Яновна очень близко общалась со звездой фильма «Москва слезам не верит», заслуженной артисткой Инной Выходцевой. Вейкина также дружила со звездой фильмов «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания!» и ещё десятков картин Ириной Скобцевой, с мужем которой, Сергеем Бондарчуком, плотно работал ее супруг.