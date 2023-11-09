Киев, 9 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении офицеру из аппарата главкома ВСУ, подарившему гранаты помощнику главкома Геннадию Частякову. Об этом 9 ноября написало украинское издание «Страна».

Стрингер/РИА Новости

Отмечается, что офицер купил восемь ручных гранат «DM 51A2», шесть из которых упаковал в подарочный деревянный ящик. Этот подарок он вручил Частякову по случаю дня рождения. Ещё две гранаты он оставил у себя, их нашли в шкафу в его рабочем кабинете.

«Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств», — сообщило ГБР.

По информации издания, речь идёт о старшем помощнике заместителя главкома ВСУ полковнике Александре Тимченко.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МВД Украины, Частяков у себя дома раскрывал пакеты с подарками в присутствии жены и детей. В одном из пакетов был ящик с бутылкой виски и гранатами. Одну из гранат взял в руки 13-летний сын Частякова, тогда отец забрал у него боеприпас и выдернул кольцо, что привело к взрыву. Мужчина погиб на месте, подросток получил тяжёлые ранения.

Гранаты нового западного образца Частякову подарил его коллега. При этом офицер предупредил именинника, что гранаты боевые, но тот, вероятно, не отнёсся к предупреждению всерьёз.

Спикер ГБР Татьяна Сапьян 8 ноября заявила, что следствие считает несчастный случай основной версией гибели Частякова. По её словам, рассматриваются и другие версии, в их числе — убийство по заказу якобы российских спецслужб или убийство из личной неприязни.