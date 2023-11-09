Брюссель, 9 ноября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Европарламент призвал страны Евросоюза не конфисковывать личные вещи и автомобили граждан России, поскольку «это дискредитирует цель и инструмент санкций». Об этом говорится в резолюции ЕП.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций», — говорится в тексте.

В сентябре Европейская комиссия подтвердила в нововведения в санкционном законодательстве, согласно которым россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые вещи. В ЕК пояснили, что это будет трактоваться как запрещённый импорт. В ЕК подчеркнули, что срок, на который ввозится автомобиль, не имеет значения. Среди транспортных средств отмечены не только легковые автомобили, но и прицепы и полуприцепы для перевозки грузов и яхты.

Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что по вопросу уже ввезённых в ЕС авто из России нет универсального решения, страны должны действовать в соответствии со своими правилами.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс призвал конфисковать или перерегистрировать находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами.