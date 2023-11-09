Москва, 9 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В Министерстве сельского хозяйства поддержали идею онлайн-продажи винной продукции российского производства. Об этом журналистам сообщила замглавы министерства Оксана Лут.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Мы поддерживаем расширение каналов сбыта российской винодельческой продукции, в том числе в онлайне. При этом важно, чтобы соблюдались возрастные ограничения и иные требования законодательства в части продажи алкогольных напитков», — сказала Лут.

Как передавало ИА Регнум, в июне член Совета Федерации Андрей Клишас направил на отзыв в правительство подготовленный им законопроект, предусматривающий легализацию онлайн-продаж алкоголя и его доставку. Торговать алкоголем онлайн смогут определённые компании, включённые в отдельный реестр. Обязанность по установлению порядка ведения такого реестра предлагается возложить на Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. В свою очередь покупатель должен заключить договор и подтвердить свой возраст через госсистему, а также с помощью QR-кода уже в момент передачи спиртного.

Минпромторг поддержал инициативу при условии обеспечения соответствующего контроля.

Однако в Роспотребнадзоре выступили против разрешения онлайн-торговли алкоголем в России. Идею также не поддержала замминистра здравоохранения Евгения Котова. Она отметила, что в стране сокращается смертность, но доля смертей, вызванных употреблением спиртного, всё ещё остаётся высокой. Она также сообщила, что Минздрав разработал антиалкогольную концепцию и внёс её на рассмотрение в правительство.

Согласно действующему законодательству, продажа алкоголя через интернет запрещена.