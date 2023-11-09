Петрозаводск, 22 сентября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Власти Республики Карелия пока публично не отчитались о начале работы в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, однако региональные СМИ сообщают, что жителям республики уже начали вручать повестки.

Герб Карелии

Так, издание Karelia news на свой запрос о том, как будет проходить частичная мобилизация, в военном комиссариате Карелии не получило никаких сведений. Журналисты предположили, что комиссариат пока не знаком с регламентом призыва.

Пока в СМИ появлялись новости о том, что губернаторы регионов Северо-Западного федерального округа возглавили региональные комиссии по частичной мобилизации, страница главы республики Артура Парфенчикова об этом молчала, не было и комментария по поводу указа Путина. На сайте администрации региона по этой теме также ничего не публиковали.

«Почему у губернатора на странице нет информации о частичной мобилизации. Президент же сказал что они тоже должны оповестить граждан России», — удивляется в своем комментарии на странице Парфенчикова пользователь Светлана Д. «Ждём информацию по частичной мобилизации в Карелии», — добавляет Анастасия П.

Затем всё же появились новости об участии Карелии в призыве граждан в рамках частичной мобилизации. Интернет-издание «Столица на Onego.ru» сообщает, что военнообязанным начали вручать повестки в Петрозаводске.

«Повестки мы уже выслали. Но это не значит, что они будут отправляться туда. Сначала идет подготовка. Подготовка будет осуществляться в несколько этапов по 15 суток, — заявил военный комиссар карельской столицы Владимир Кудрик. — Мы повестками будем вызывать всех, кто у нас годен пока».

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в социальной сети поддержал решение Владимира Путина. В своём посте под конец дня 21 сентября он написал, что «содержательно что-либо добавить к выступлению президента я не в состоянии — он все сказал, предельно ясно».

Жителей Карелии успокоили по поводу якобы первоочередной мобилизации в регионе. Военный комиссар республики Андрей Артемьев назвал фейком сообщения об этом, сообщает Центр управления регионом Республики Карелия.

«Частичная мобилизация объявлена на территории всей страны и началась одновременно во всех регионах. У нас призывается меньше, чем в других субъектах Федерации, так как количество мобилизованных зависит от ресурса республики, а ресурс, в свою очередь, — от населения. Оно же у нас невелико», — пояснил Артемьев.

Напомним, в рамках частичной мобилизации призовут порядка 1% резервистов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это будет около 300 тыс. человек.