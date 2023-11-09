Якутск, 9 ноября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Компания «Мегафон» внедрила интеллектуальный комплекс видеонаблюдения на стратегически важном газотранспортном оборудовании «Сахатранснефтегаз». В режиме реального времени система мониторинга выполняет несколько задач: реагирует на появление объектов в кадре, возникновение громких звуков и задымление, а также распознает регистрационные номера автомобилей и уведомляет об их проезде ответственных сотрудников. В условиях Крайнего Севера такой проект реализуется впервые.

freepik.com «Мегафон» оснастил умной системой мониторинга крупнейший газопровод Якутии

Как отмечается, «Сахатранснефтегаз» снабжает природным газом более 100 населенных пунктов Якутии и эксплуатирует более тысячи производственных объектов. Все они, как и три тысячи километров трубопроводов, вошли в проект по обеспечению безопасности и раннему обнаружению возможных ЧП.

Система видеоаналитики успешно прошла тестовую эксплуатацию на нескольких географически распределенных объектах «Сахатранснефтегаза». Все они были оснащены видеосистемой из 36 камер, управление которыми происходило из единого центра. Также в систему приходили оперативные уведомления и отчеты по проезжающему транспорту и другим важным событиям.

В 2023 году было принято решение о масштабировании проекта — количество камер умного видеонаблюдения увеличится до 140, а география проекта расширится до трех районов Якутии.

«Нам важно, чтобы на наших основных объектах газотранспортной инфраструктуры работала современная система, которая обеспечила бы непрерывный круглосуточный видеомониторинг», — заявил генеральный директор «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников. По его словам, с учетом непростых географических и погодных условий Якутии, для системы видеонаблюдения была важна широкая зона покрытия сетью, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены газопроводы и станции.

«Интеллектуальный сервис видеонаблюдения «Мегафона» уже не первый год активно используют региональные власти и промышленные предприятия России, например, комплекс «Безопасный город» в Сочи и Анапе, проект «Лесохранитель» в Краснодарском крае, Ростовской и Кировской областях и других», — отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» на Дальнем Востоке и в Сибири Артём Базыль.

Он также добавил, что благодаря новой технологии специалисты «Сахатранснефтегаза» смогут оперативно мониторить ситуацию на тысячах километров газопровода, анализировать полученные данные и при необходимости передавать их в профильные службы. «Своевременное выявление чрезвычайных ситуаций позволит оперативно реагировать и устранять природные и техногенные катаклизмы и, что особенно важно, минимизировать ущерб», — подчеркнул Артём Базыль.