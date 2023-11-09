Краснодар, 9 ноября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Рекультивация закрытого полигона твердых коммунальных отходов ведется в городе Славянске-на-Кубани. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, работы проходят в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Пресс-служба администрации Краснодарского края Рекультивация полигона в Славянске-на-Кубани

«На сегодняшний день мероприятия по планировке тела свалки, уплотнению поверхности и насыпи выполнили на 95%», — рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин. По его словам, сейчас ведется укладка геотекстиля и газодренажного слоя из песчано-гравийной смеси. «Сделали около четверти запланированного объема работ, — отметил он. — Также на объекте укладывают слой грунта».

Комплекс мероприятий по рекультивации полигона в Славянске-на-Кубани планируют завершить в 2024 году.

В Краснодарском крае в рамках федерального проекта «Чистая страна» рекультивируются полигоны в Краснодаре и Горячем Ключе, в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» — полигон в селе Кабардинка. Все работы находятся на контроле администрации региона.