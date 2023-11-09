Москва, 9 ноября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Экономика России практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы. Об этом 9 ноября заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

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По её словам, российская экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается как рабочих рук, так и производственных мощностей, безработица составляет 3%, а в некоторых регионах и того меньше.

«Это означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень — машиностроение, химическая промышленность», — отметила Набиуллина, добавив, что для дальнейшего роста экономики России необходимо повышать производительность труда.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров докладывал президенту РФ Владимиру Путину о том, что в бюджете России до 2030 года заложено порядка 300 млрд рублей для ускорения процесса роботизации промышленности.

По словам министра, правительством принят обновлённый федеральный проект по развитию производства. В общей сложности работа организована силами пяти министерств, в том числе Минпросвещения и Минобрнауки, пояснил Мантуров, поскольку для дальнейшего развития необходимо готовить кадры.

Глава Минпромторга поблагодарил Путина за поручение увеличить на предприятиях процент использования робототехнической продукции. Сегодня это делает предприятие современным, повышается производительность труда, на это и будет направлена робототехника, сказал министр. Президент России одобрил реализацию данного направления.