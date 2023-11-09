Москва, 9 ноября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Латвию из-за принятого ранее закона о конфискации автомобилей с российскими номерами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА Регнум

«В связи с резко усугубившейся в Латвии обстановкой Министерство иностранных дел России вновь обращается с рекомендацией не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях, зарегистрированных в России», — сказала Захарова.

Дипломат также отметила, что руководство России будет принимать ответные меры, в том числе ассиметричного характера, на «правовой беспредел» латвийских властей.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Сейме Латвии приняли поправки к закону о дорожном движении, в рамках которых владельцам автомобилей с российскими номерами необходимо перерегистрировать их до 14 февраля.

В противном случае транспортные средства будут конфискованы, а после их собираются передавать на Украину. Поправки также вводят штрафы в размере от 750 до 2000 евро за езду на автомобилях с такими номерами. Поправки должны вступить в силу 15 ноября этого года.

16 октября латвийские власти объявили о закрытии пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией. На самой границе возле КПП выставили бетонные заграждения.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс призвал конфисковать или перерегистрировать автомобили с российскими номерами, которые находятся в Эстонии.

До этого Евросоюз объявил о запрете на въезд автомобилям, зарегистрированным в России, и на провоз некоторых вещей.