Астана, 9 ноября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Принципиальных проблем в отношениях Астаны и Москвы не существует, заявил 9 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в страну российского лидера Владимира Путина.

Он подчеркнул, что отношения двух стран останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре.

Токаев также отметил, что провёл с Путиным предметные переговоры по всем областям сотрудничества.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин прилетел в Казахстан по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Также лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам.