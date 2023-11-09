Село Павловск, Алтайский край, 9 ноября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Грузовой поезд проехал над женщиной, которая уснула на путях в Павловском районе Алтайского края. Об инциденте сообщает 9 ноября пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Elena Mayorova/Global Look Press

Накануне в транспортную полицию поступили данные о том, что машинист грузового поезда проехал над лежащим в железнодорожной колее человеком на перегоне между станциями Арбузовка и Дальний. Прибывшие на место правоохранители обнаружили там 49-летнюю женщину.

Местная жительница рассказала, что возвращалась с работы домой накануне своего 50-го дня рождения. Она ошиблась и вышла на другой станции, после чего продолжила путь пешком. Двигаясь вдоль путей, женщина употребляла алкоголь, в какой-то момент присела отдохнуть и прямо на путях уснула.

Машинист, увидевший лежащего в колее человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но из-за длинного тормозного пути вагоны остановились после того, как прошли над женщиной. В составе было 29 вагонов. Женщина, как следует из сообщения, не пострадала.

Как сообщало ИА Регнум, подобный случай ранее произошёл в Хакасии под Абаканом. Нетрезвый 19-летний юноша уснул на железнодорожных путях и получил различные травмы, когда его сбил грузовой поезд.

В августе этого года в Хабаровском крае нарушитель, пытавшийся скрыться от сотрудников ДПС, направил автомобиль прямо в проходивший по путям товарный состав. В результате машину отбросило в кювет.