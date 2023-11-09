Москва, 9 ноября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. «Роскосмос» в своём Telegram-канале 9 ноября подтвердил, что заместитель гендиректора госкорпорации по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался на 41-м году жизни после тяжёлой болезни.

Илья Питалев/РИА Новости Максим Овчинников

В сообщении отмечается, что Овчинников проработал в «Роскосмосе» более пяти лет, курируя вопросы экономики и финансов, также поддерживал развитие корпоративной культуры в ракетно-космической отрасли.

«Генеральный директор Юрий Борисов и коллектив госкорпорации «Роскосмос» выражают глубочайшие соболезнования семье Максима Александровича. Светлая память о Максиме Овчинникове навсегда сохранится в наших сердцах», — добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, о смерти замглавы госкорпорации ранее сообщил бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он выразил соболезнования родным, друзьям и коллективу, отметив, что Овчинников решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Бывший руководитель корпорации также добавил, что в 2018 году он лично пригласил его стать своим первым заместителем.

Максим Овчинников родился 11 сентября 1983 года. Закончил Астраханский Государственный Университет по специальности «экономическая теория». В 2006 году получил магистра по экономической теории. Позже стал кандидатом экономических наук. С 2007 по 2018 год работал на различных должностях в Федеральной антимонопольной службе. В августе 2016 года президент России Владимир Путин присвоил Овчинникову классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3-го класса. В 2018 году наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил чиновника на пост первого заместителя гендиректора по экономике и финансам.