Москва, 9 ноября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Ещё одно повышение ключевой ставки Банка России может произойти в 2023 году. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила 9 ноября на заседании в Госдуме.

Kremlin Pool/Global Look Press Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Совет директоров Банка России 27 октября повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. Следующее заседание по ключевой ставке должно пройти 15 декабря.

«Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и ещё одно повышение», — сказала Набиуллина.

Затем по мере снижения инфляции, по её словам, регулятор в следующем году будет снижать ставку.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября председатель ЦБ заявила, что регулятор перейдёт к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции, это может произойти в 2024 году. Она отметила, что в случае отклонений от базового сценария и реализации проинфляционных рисков, ЦБ может ужесточить денежно-кредитную политику.