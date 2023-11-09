Киев, 9 ноября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) с февраля 2022 года выдали Киеву 126 украинских граждан, которые были задержаны во время незаконного пересечения границы, сообщило 9 ноября агентство «Украинские новости», ссылаясь на данные госпогранслужбы.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным ведомства, украинцев задержали компетентные органы Венгрии, Польши, Румынии и Словакии и выдали Киеву по ускоренной процедуре. В частности, Варшава выдворила 88 человек, Будапешт — 20 украинских граждан, Бухарест выдал 16 человек, еще двоих Братислава.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Верховная рада в очередной раз продлила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию ещё на 90 суток — до 14 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали двух мужчин у реки Тисы, которые собирались бежать в Румынию на детский надувных кругах. Вместе с ними пограничный отряд поймал в ста метрах от государственной границы двух несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет. Они признались, что за вознаграждение в 100 долларов должны были провести беглецов к реке и показать им путь в Румынию. Предложение за деньги сопроводить двух мужчин к границе им сделал односельчанин. Желающие бежать в Румынию рассказали, что заплатили организаторам в общей сложности 8,5 тыс. долларов.

В январе на Украине задержали переодетого женщиной уклониста, который хотел перейти границу с Венгрией. Мужчина, чтобы его приняли за женщину, сделал маникюр, надел чёрную женскую куртку и сделал причёску.