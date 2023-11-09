Краснодар, 9 ноября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Оказание помощи участникам СВО и членам их семей является одной из самых важных задач администрации Краснодарского края. Об этом 8 ноября заявил заместитель губернатора региона Александр Топалов, выступая на 34-й региональной партийной конференции «Единой России». В ходе заседания, в котором приняли участие около 200 делегатов местных отделений партии, депутаты, секретари первичных организаций, общественники, обсуждались вопросы поддержки участников СВО и членов их семей.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Сегодня нет задачи важнее, чем оказание помощи участникам СВО, их семьям, — заявил Александр Топалов. — По поручению губернатора на каждую семью составлен специальный паспорт, закреплены ответственные сотрудники и волонтеры». Заместитель губернатора Краснодарского края подчеркнул, что все обращения от участников СВО и членов их семей рассматриваются в приоритетном порядке. «Государственные и муниципальные служащие оказывают максимальное содействие, — отметил он. — На региональном уровне приняты различные меры поддержки».

Вице-губернатор подчеркнул, что в решении вопросов, полученных от участников СВО и их семей, задействованы депутаты-единороссы всех уровней, исполнительные секретари. Заместитель главы региона поблагодарил членов партии за их активную гражданскую позицию.

Напомним, согласно постановлениям губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, жителям Кубани, заключившим контракт о прохождении военной службы, добровольцам или мобилизованным предоставляются единовременные выплаты в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Им или членам их семей положена компенсация расходов на газификацию домовладения в пределах 100 тысяч рублей. Члены семьи погибшего военнослужащего или добровольца получат по два миллиона рублей, дети, поступившие в вузы в 2022 году, 30 тысяч рублей, несовершеннолетние дети — 20 тысяч рублей и новогодние подарки