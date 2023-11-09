Астана, 9 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров иронично отреагировал на заявления президента США Джо Байдена о вере в возможностях Киева вернуть территории. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Petrov Sergey/Global Look Press Глава МИД России Сергей Лавров

«Блажен, кто верует, у нас так в народе говорят», — сказал Лавров.

Глава МИД также добавил, что заявления Зеленского о том, что Украина будет биться до конца, даже если стране перестанут оказывать поддержки, «трудно комментировать».

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден всё ещё надеется и верит, что Украина сможет вернуть потерянные территории, несмотря на провальные попытки контрнаступления, заявил журналистам 8 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Ранее польское издание Wirtualna Polska, анализируя интервью главкома ВСУ Валерия Залужного The Economist о «зашедшем в тупик» конфликте, написало, что поставленные цели киевского режима были изначально недостижимы, а поставки техники с Запада лишь подкрепляли и без того огромные амбиции украинского руководства. В материале также отмечалось, что статья Залужного могла быть сигналом к Западу о помощи, но возможности союзников уже не столь велики, поэтому западный мир постепенно начнёт «закручивать кран поддержки», чтобы заставить Украину пойти на мирные переговоры.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что предстоящее поражение Украины должны признать в Киеве и Вашингтоне, при этом власти США и так знают, что всё кончено. По его мнению, украинские военные слабо противостоят российским войскам. Чем дольше на Западе будут откладывать мирные переговоры, тем большими территориями овладеет Россия, в заключении сообщил американский военный.