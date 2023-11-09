Вашингтон, 9 ноября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Украину ждёт безоговорочная капитуляция на условиях России. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это будет безоговорочная капитуляция. Условия будут благожелательными, потому что я не верю, что Россия жаждет абсолютной мести, но они также будут жёсткими: демилитаризация, денацификация, отказ от членства в НАТО», — сказал Риттер.

Он добавил, руководство киевского режима упустило шанс на переговоры с Москвой, а Запад не сможет помочь Киеву, поскольку его мнение не будет никак учитываться.

По словам эксперта, для Украины уже слишком поздно, Россия находится на пути к победе.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского скоро принудят к мирным переговорам с Россией. Он отметил, что западные СМИ внезапно стали изобиловать признаками усталости и даже дипломатичности. Таким образом, Зеленский явно, по мнению эксперта, столкнулся с давлением как внутри Украины, так и извне. Обозреватель считает, что до развязки конфликта остаётся всего пара месяцев.

Бывший дипломат США Чес Фриман заявил, что у ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на серьёзные разногласия внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.