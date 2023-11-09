Москва, 9 ноября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Власти Украины предпочитают не замечать, что так называемая «помощь», оказываемая им со стороны США, — это на самом деле долги, которые рано или поздно придётся возвращать. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 ноября заявил политолог Владимир Корнилов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признался, что США истратили 96% средств, выделенных на поддержку Украины.

Как отметил Корнилов, и представители Белого дома, и западные эксперты, и СМИ не однократно намекали, что эти расходы оправдались и что следовало даже давать больше, так как тогда России был бы нанесён ещё больший ущерб.

«Не об Украине заботятся эти деятели, — констатировал Корнилов. — Вспомним, как сенатор Линдси Грэм заявил, что убийства русских — это лучшая инвестиция, которую можно было бы вообще представить. И чихать ему, сколько погибнет украинцев. Для них мы все русские. Так что чем больше средств будет вложено в оружие, тем лучше им будет. Значит, погибнет ещё больше русских».

Политолог подчеркнул, что, хотя средства, предназначенные для поддержки киевского режима, иссякают, заинтересованные в её продолжении американские политики добиваются выделения новых сумм и, скорее всего, чего-то добьются. Вопрос только в сумме. Сейчас идут торги, связанные с предвыборной кампанией.

При этом Корнилов категорически не согласился с той точкой зрения, что большая часть денег, выделенная Украине Вашингтоном, осела на счетах местных коррупционеров.

«Большая часть средств осела в карманах американских коррупционеров! — заявил он. — Мы должны понимать, как устроена вся эта так называемая «помощь». Во-первых, львиная доля тех средств, которые выделены Украине, это не помощь, а кредиты. Всё это формально дают в долг. И потом когда-то за это придётся расплачиваться. Во-вторых, хотя выделяются миллиарды, их большая часть не выходит за пределы США».

Эти суммы, как пояснил Корнилов, идут на американский ВПК, а на Украину отправляется оружие. Конечно, Киеву «что-то перепадает», но тут же прилипает к рукам местных чиновников.

С тем, что Белый дом считает оправдавшимися траты на поддержку Украины, согласился Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. Одним из основных результатов Вашингтон считает то, что один из его ключевых геополитических конкурентов — Российская Федерация — тратит значительные ресурсы на продолжающееся противостояние в рамках конфликта на Украине.

«Само заявление касательно того, что бюджет на поддержку Украины почти исчерпан, тоже символично, — подчеркнул Денисов. — Это сигнал Киеву, который должен его считать так: хватит выставлять явно завышенные требования к поддержке со стороны США. Так что киевский режим станет ещё более покладист, лоялен и внимателен к рекомендациям из Белого дома».

Денисов также заметил, что США теперь постараются максимально эффективно использовать как финансовые, так и военные ресурсы. На Украине уже в полном объёме работает миссия США, которая контролирует финансовые поступления и траты. Также предприняты шаги по тотальному контролю за вооружениями, которые поставляют Киеву.

«В Белом доме хотят понимать, где это вооружение, используется оно или нет, и не дай бог не перепродается ли», — добавил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Кирби, Вашингтон на военную поддержку ВСУ израсходовал более 90% всех выделенных средств, при этом у Пентагона осталось около $1,1 млрд, которые предусмотрены на замещение оружия для армейских складов США.

При этом он подчеркнул, что, по мнению президента США, Украина ещё может вернуть потерянные территории, несмотря на провальные попытки контрнаступления. Вашингтон намерен оказать Киеву дополнительную военную поддержку перед тем, как погодные условия ухудшат обстановку для ВСУ.

До этого Кирби сказал, что власти США ждут, что российская армия добьётся тактических успехов в конфликте на Украине. Это произойдёт в течение в ближайших нескольких месяцев.