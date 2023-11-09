Москва, 9 ноября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Россию невозможно победить на поле боя. Об этом 8 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, фрагмент интервью опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«И в Киеве, и в Вашингтоне — всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», — заявил официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные государства раньше хотели победить Россию на поле боя, но теперь изменили риторику. Глава государства уточнил, что такое изменение риторики Запада не значит, что России нужно вести себя агрессивно, ей нужно быть во всех смыслах этого слова суверенным и независимым государством.

Путин также заявлял, что, чем сильнее будет становиться Россия, тем меньше у кого бы то ни было будет возникать желание исключить её из каких-либо международных организаций. Президент добавил, что у России по итогам года ожидается рост ВВП 2,8–3%, а в ведущих экономиках европейских государств наблюдается небольшое падение этого показателя.

Глава государства сравнил нашествия Орды с нашествиями Запада. Он напомнил, что князь Александр Невский кланялся ордынским ханам для более эффективного противостояния нашествиям Запада. Путин пояснил, что ордынцы хотя и вели себя нагло и жестоко, но не пытались повлиять на российскую культуру, а западники пытались разрушить русские традиции.