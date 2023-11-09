Симферополь, 9 ноября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Памятник бывшему замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, погибшему год назад, открыли 9 ноября на его могиле в Симферополе.

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Церемония прошла с участием главы Крыма Сергея Аксёнова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева, руководителей Херсонской и Запорожской областей Владимира Сальдо и Евгения Балицкого, главы крымского парламента Владимира Константинова и главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

На кладбище приехали близкие Стремоусова. Участники церемонии возложили цветы на его могилу. Памятник представляет собой скульптуру в полный рост, передаёт телеканал «НТВ».

«Он сумел сплотить вокруг себя массу единомышленников, которые сегодня продолжают его дело — бороться за будущее великой России», — сказал Слуцкий.

Аксёнов заявил, что Стремоусов был настоящим товарищем, верным помощником и надёжным соратником. Он внёс весомый вклад в воссоединение Херсонской области с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в Херсонской области в результате ДТП. В аварии пострадали ещё два человека. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества.

В октябре того же года украинский суд заочно приговорил Стремоусова к пожизненному тюремному заключению по обвинению в коллаборационизме и госизмене. Власти Украины судили его как живого, так как официально не смогли подтвердить его гибель в ДТП.