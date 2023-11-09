Астана, 9 ноября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Генконсультво РФ откроется в ближайшее время в казахстанском городе Актау, заявил 9 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в страну российского лидера Владимира Путина.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«В ближайшее время планируется открытие генерального консульства России в Актау. Это имеет очень большое значение со всех точек зрения», — сказал Токаев.

По данным МИД России, в настоящий момент в Астане действует посольство РФ, также генконсульства России находятся в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прилетел в Казахстан по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Также лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Стороны затронут вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Ранее 9 ноября Токаев заявил, что Россия и Казахстан являются стратегическими партнёрами и союзниками. Токаев отметил, что у России и Казахстана огромные перспективы для сотрудничества в отрасли сельского хозяйства.