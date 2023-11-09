Вашингтон, 9 ноября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Рядовые американцы не считают помощь Украине приоритетным направлением. Об этом написал на своей странице в социальной сети сын экс-президента США Дональд Трамп — младший в рамках предвыборной гонки в поддержку своего отца во Флориде.

IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press Дональд Трамп — младший

Он поинтересовался у присутствующих на мероприятии людей, считают ли они финансирование Киева одним из трёх или хотя бы десяти приоритетов Соединённых Штатов. На этом он услышал свист и недовольные возгласы толпы.

«Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в десятку приоритетных направлений для десяти тысяч людей, собравшихся здесь? Никто», — сообщил Трамп — младший.

Как передавало ИА Регнум, участники дебатов от Республиканской партии поспорили на тему предоставления помощи Украине. В ходе дебатов претенденты на выдвижение от партии в президенты США не сошлись во мнении по поводу поддержки Киева.

Так, по словам губернатора Флориды Рона Десантиса, запрошенная Белым домом помощь для Украины в размере $105 млрд является «нелепой тратой средств налогоплательщиков». Он призвал положить конец украинскому конфликту и подключить к этому европейцев. Десантис добавил, что не готов отправлять американцев на Украину, вместо этого он пошлёт их на защиту южных границ США.

Другой республиканец Вивек Рамасвами увидел, что с каждым раундом дебатов меняются подходы его конкурентов к финансированию ВСУ. Он не считает Украину образцом демократии, поскольку страна не может являться таковой после запрета 11 оппозиционных партий. Также украинские власти свели все СМИ в единое государственное телевизионное подразделение, грозятся не проводить выборы, если не получат от США деньги.