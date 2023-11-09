Астана, 9 ноября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Стратегическое партнёрство и союзничество между Россией и Казахстаном уверенно развивается. Об этом 9 ноября заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с главой Казахстана с Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Константин Завражин/POOL /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Стратегическое партнёрство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что по итогам переговоров стороны подпишут программу развития сотрудничества на три года, а также совместное заявление. Кроме того, на встрече в Астане лидеры смогут обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин прилетел в Казахстан по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Также лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Стороны затронут вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Ранее в интервью «Казахстанской правде» Путин подчеркнул, что партнёрство России и Казахстана активно развивается и носит особо привилегированный характер. Отношения двух стран построены на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.