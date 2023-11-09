Астана, 9 ноября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Официальный визит президента России Владимира Путина в Казахстан имеет историческое и стратегическое значение. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил на двусторонних переговорах в узком составе с главой российского государства.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Описание: Казахстан. Астана. Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана «Акорда»

«Ваш визит имеет очень большое политическое, а можно сказать, и историческое значение», — сказал Токаев.

Лидер Казахстана также отметил, что взаимодействие между двумя странами развивается успешно.

Ранее президент России сообщил о наращивании использования национальной валюты в торговле с Казахстаном, добавив, что за январь–август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%.

Как передавало ИА Регнум, Путин прилетел с официальным визитом в Казахстан 9 ноября по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Также лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Стороны затронут вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.