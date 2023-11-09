Астана, 9 ноября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Россия уже сейчас является для Казахстана крупнейшим поставщиком многих продуктов и намерена продолжать такое сотрудничество, заявил 9 ноября президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости

Так, на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран российский лидер напомнил, что Москва является ключевым поставщиком в Казахстан таких товарных групп, как пшеница (98% импорта), ячмень — столько же, мясо птицы (80–90%), сахар (до 70%) и кисломолочная продукция (60–70%).

«Наша страна намерена и впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок этими и многими другими жизненно важными, необходимыми видами продовольствия», — заявил президент России.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин прилетел в Казахстан по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Также лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Стороны затронут вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Ранее в интервью «Казахстанской правде» Путин подчеркнул, что партнёрство России и Казахстана активно развивается и носит особо привилегированный характер. Отношения двух стран построены на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.