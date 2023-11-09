Астана, 9 ноября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Россия и Казахстан наращивают использование национальной валюты в торговле друг с другом. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент России Владимир Путин

«За январь–август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», — сказал глава российского государства.

Как передавало ИА Регнум, президент России прилетел с официальным визитом в Казахстан 9 ноября по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Также лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Стороны затронут вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Перед своим визитом российский лидер подчеркнул, что партнерство России и Казахстана активно развивается и носит особо привилегированный характер. Отношения двух стран построены на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.