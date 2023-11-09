Астана, 9 ноября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Россия и Казахстан являются стратегическими партнёрами и союзниками. Об этом 9 ноября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Астане.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Токаев отметил, что у России и Казахстана огромные перспективы для сотрудничества в отрасли сельского хозяйства.

«Достаточно отметить, что Казахстан и Россия — одни из крупнейших производителей сельскохозпродукции и входят в десятку мировых лидеров по экспорту зерна», — сказал Токаев.

Он добавил, что на долю двух стран приходится почти 10% пахотных земель и 9% пастбищ сенокосных угодий всего мира.

По мнению Токаева, России и Казахстану необходимо приложить совместные усилия для создания центров агроинноваций. При этом обе страны не должны конкурировать на рынке удобрений в ЕАЭС.

Кроме того, Токаев подчеркнул, что запуск транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Центральной Азии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин прилетел в Казахстан по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Также лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Стороны затронут вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Ранее в интервью «Казахстанской правде» Путин подчеркнул, что партнёрство России и Казахстана активно развивается и носит особо привилегированный характер. Отношения двух стран построены на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.