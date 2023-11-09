Москва, 9 ноября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Правительство России доработало ко второму чтению законопроект о налоговых поправках в Налоговый кодекс (НК). Об этом 9 ноября сообщает «Газета.Ru».

Petrov Sergey/Global Look Press

Отмечается, что законопроект призван закрыть некоторые лазейки по уклонению от уплаты налогов, в том числе ужесточить контроль за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми предприятиями.

Уточняется, что поправки предусматривают повышение штрафов за нарушения правил трансфертного ценообразования. Так, для внешнеэкономических операций штраф составит не менее 500 тысяч рублей. Также расширен перечень лиц, которые могут считаться взаимозависимыми. В него, например, войдут контролируемые иностранные компании с одним контролирующим лицом.

Помимо этого, вводится налог в размере 15% на любые работы и услуги, которые оказываются российским фирмам иностранными взаимозависимыми компаниями.

Как указало издание, по мнению экспертов, наиболее чувствительным для компаний станет повышение штрафа за использование нерыночных цен. С учётом пени сумма штрафа может достигать 300-400% от суммы недоимки.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении ряда положений налоговых договоров с недружественными государствами, включая страны Евросоюза и США.

Из документа следует, что такое решение принято, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» на фоне недружественных действий некоторых государств.

Действие документов, которые перечислены в указе, приостановлено до момента устранения такими странами нарушений законных интересов России, прав её граждан и юридических лиц или до прекращения действия документов об этом. В указе также поручается правительству принять меры для снижения влияния на российскую экономику последствий такого решения.

После этого статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов разъяснил, что избежание двойного налогообложения на физлиц сохранят, потому что в соглашениях будут приостановлены статьи, предусматривающие пониженные ставки налогов по процентам и дивидендам.