Вашингтон, 9 ноября, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Американские военные опасаются, что появление у ливанского радикального движения «Хезболла» российских ЗРК станет «колоссальной эскалацией» обострившегося палестино-израильского конфликта и угрозой безопасности Израиля. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в конгрессе США.

MOD Russia/Global Look Press

«Это стало бы колоссальной эскалацией. Это бы нанесло огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряжённо работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта», — сказала Струль.

Детали вопроса представитель Пентагона предложила обсудить в закрытом формате.

Ранее стало известно, что США планируют развернуть почти 12 систем противовоздушной обороны (ПВО) в странах Ближнего Востока. Тогда американские власти заявили, что Пентагон направит комплексы THAAD в Саудовскую Аравию, а ЗРК Patriot в Кувейт, Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что США хотят спровоцировать на Ближнем Востоке новые войны, втянуть в палестино-израильский конфликт другие страны.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, посвящённых ситуации на Ближнем Востоке, заявлял о том, что силовая акция Израиля в секторе Газа может спровоцировать более масштабный конфликт, который выйдет за пределы региона. Израиль проводит силовые операции с грубейшими нарушениями международного гуманитарного права и массовой гибелью гражданского населения, отметил дипломат.