Москва, 9 ноября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Ослабление курса рубля летом текущего года преимущественно отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

По её словам, то ослабление рубля, которое началось в июле–августе, не было сдвигом в ответ на то, что изменились внешние условия.

«Оно отражало во многом устойчивое внутреннее инфляционное давление», — сказала она в Госдуме.

Набиуллина отметила, что количество рублей, которое претендует на тот же самый объём долларов, юаней, евро и другой валюты, выросло, в том числе, благодаря высокой кредитной активности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр финансов Антон Силуанов в ходе марафона общества «Знание» заявил, что указ об обязательной продаже валютной выручки, подписанный президентом России Владимиром Путиным, позволил стабилизировать курс рубля.

Силуанов подчеркнул, что благодаря ужесточению контроля за движением валюты курс рубля и дальше сохранится на установившемся уровне. Он также назвал задачей российских властей добиться предсказуемости колебания курса на валютном рынке.

Путин 12 октября подписал указ, который на полгода обязал ряд экспортёров продавать валютную выручку на внутреннем рынке. Премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя документ, заявил, что он снизит возможности для спекуляций и сделает российский рынок прозрачнее.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 16 октября спрогнозировал, что курс российской валюты с период с 2024 по 2026 год будет находиться в пределах 90–92 рублей за доллар.