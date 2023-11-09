Вашингтон, 9 ноября, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Украину ждёт ещё больший политический раскол из-за решения главы киевского режима Владимира Зеленского отменить выборы, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.

President Of Ukraine Владимир Зеленский

«Можно ожидать, что с объявлением об отмене выборов на Украине будет ещё больший внутриполитический раскол», — пишет автор.

По его словам, Зеленский использует конфликт на Украине ради укрепления своей власти и контроля своего режима над государством. На Западе уже начинают замечать его диктаторское поведение, добавил он.

«Становится очевидным, что Зеленский предпочёл сохранить свой диктаторский режим, а не рисковать проиграть выборы», — пишет Адель.

Результат этих выборов он вынужден был бы признать из-за давления Вашингтона и Брюсселя сохранить иллюзию Украины как демократического государства, заключил автор.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине. Он уточнил, что должны прекратиться информационные волны, а «вбрасывать в общество» эту тему безответственно. Зеленский в своём Telegram-канале призвал не качать тему выборов. По его мнению, надо сосредоточиться на вопросах обороны.

Глава киевского режима считает, что на Украине есть «структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы».

17 октября бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что решения Зеленского стали причиной массовой гибели людей, поэтому ситуация на Украине складывается для него самым наихудшим образом. Он уточнил, что из-за наступления российской армии глава киевского режима может скоро попасть в безвыходную ситуацию, которая не кончится для него добром.