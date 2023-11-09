Киев, 9 ноября, 2023, 10:15 — ИА Регнум. На Украине в Днепропетровске в ночь на 9 ноября прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM

Известно, что взрыв прогремел во время объявленной в городе воздушной тревоги.

Подробности инцидента не приводятся. Официальных заявлений от местных властей не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, Курская область с начала спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. За ночь 18 октября силы ПВО сбили в общей сложности 28 украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Чёрного моря.

Подразделения российской группировки «Восток» на южнодонецком направлении дроном-камикадзе «Ланцет» ликвидировали польскую гаубицу Krab киевских боевиков.

Российским военным удалось не допустить восемь попыток ротации ВСУ, ликвидировав противника и технику на южнодонецком направлении.