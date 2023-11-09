Москва, 9 ноября, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» из 136-й бригады уничтожили два украинских опорных пункта на запорожском направлении в районе города Степногорск. Об этом «РИА Новости» рассказал командир отряда с позывным Сатурн.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий добровольческого отряда «Барс-10» на боевой позиции

По словам командира, «Барс» нанёс массированный удар в районе скопления сил и средств ВСУ. Боевики заняли школу и церковь, каждый день оттуда стреляли из противотанкового и автоматического гранатомётов.

Сатурн также пояснил, что из «укрепов» пошло движение боевиков, «барсы» сначала заманили их, а потом «отработали миномётом и «Градами».

«Подтверждение поражения всех целей получено с помощью беспилотника. Огонь ВСУ больше не ведут», — заверил командир отряда «Барс».

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДОКТМО) двумя ракетами.

ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка трижды — 7 ноября в 16:25, 16:40 и 18:27. Обстрел вёлся из РСЗО HIMARS с позиций, расположенных в районе населённого пункта Селидово.