Вашингтон, 9 ноября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского совсем скоро принудят к мирным переговорам с Россией. Его настойчивость к «победе» политическое окружение называет «бредовой». Об этом заявил обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер.

Chris Kleponis/Global Look Press

Журналист отметил, что западные СМИ внезапно стали изобиловать признаками усталости и даже дипломатичности.

Таким образом, Зеленский явно, по мнению Снайдера, столкнулся с давлением как внутри Украины, так и извне. Разногласия и напор в стране исходят от политического и военного руководства Киева, а также западных союзников.

Обозреватель считает, что до развязки конфликта остаётся «всего пара месяцев».

«Поле боя оборачивается против Украины, несмотря на непреклонную веру Зеленского в окончательную победу Украины над Россией, давление на Зеленского усиливается, как изнутри, так и извне, чтобы заставить его перейти на дипломатический фронт и встретить начало окончания войны», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, для поддержки Украины с начала российской специальной военной операции США израсходовали почти 96% выделенных средств, заявил журналистам 8 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Зеленский в интервью NBC заявил, что Украина и её вооружённые силы через год перестанут нуждаться в больших объёмах финансовой помощи со стороны западных союзников. При этом в Киеве призвали западных союзников продолжать финансировать ВСУ в кредит и пообещали вернуть средства в будущем.