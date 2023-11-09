Москва, 9 ноября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. В Евросоюзе важно хотя бы формально показать процесс переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, чтобы поддержать свою репутацию центра силы. Своё мнение глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины, хотя бы формально «запустить процесс», поддержать свою репутацию центра силы», — написал Пушков.

По его словам, если этот процесс завершится ничем или бесконечными обсуждениями, то для главы Еврокомиссии фон дер Ляйен и её сторонников это «второй вопрос».

Сенатор отметил, что политическая воля Брюсселя не мытьем, так катаньем привести Украину в Евросоюз, в результате столкнётся с очень серьёзной оппозицией, причём не только со стороны Венгрии, но и стран, пока хранящих молчание по этому поводу.

«Вряд ли в руководстве Еврокомиссии не отдают себе в этом отчет», — добавил Алексей Пушков.

Как сообщало ИА Регнум, в условиях несоблюдения свободы слова, непроведения выборов, военных действий абсурдно и несвоевременно принимать Украину в Евросоюз. Так считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, в том числе и Франции, настаивая на вступлении Украины в Евросоюз. Политик напомнил, что скоро ЕК опубликует отчёт, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он считает, что Франции нужно выйти из Евросоюза, пока ещё не поздно.

Пока не будет окончательно решён вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, Украине не стоит мечтать о присоединении к Евросоюзу, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.