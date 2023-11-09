Вашингтон, 9 ноября, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского об отмене президентских выборов в 2024 году на Украине лишит государство всех её западных союзников, так как оно нарушает демократические принципы. Об этом сообщает информационный канал Fox News.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

В материале указано, что отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского, с учётом того, что поддержка Украины со стороны Соединённых Штатов и на международном уровне неразрывно связана с защитой демократических идеалов.

Отмечается, что заявления Зеленского прозвучали на фоне разлада между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 7 ноября заявил, что сейчас не время для выборов на Украине. Он уточнил, что должны прекратиться информационные волны, а «вбрасывать в общество» эту тему безответственно. Зеленский в своём Telegram-канале призвал не качать тему выборов. По его мнению, надо сосредоточиться на вопросах обороны.

Глава киевского режима считает, что на Украине есть «структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 3 ноября заявил, что Владимир Зеленский не отказался от варианта с проведением в стране президентских выборов. Министр отметил, что глава государства рассматривает возможности голосования весной 2024 года.

При этом Кулеба добавил, что в случае проведения выборов в период боевых действий Украина столкнётся с беспрецедентными проблемами.